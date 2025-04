Bildrechte: picture alliance/dpa/Andreas Arnold

Koalitionsvertrag Warum Ostdeutschland neuer Standort für Rechenzentren werden soll

12. April 2025, 05:00 Uhr

Bei Rechenzentren denken viele wohl zuerst an Technik und riesige Serveranlagen. Doch tatsächlich sind Rechenzentren längst Teil unseres Alltags: Ohne sie funktioniert kein Streaming, keine Cloud und auch kein soziales Netzwerk. Nun sollen besonders in Ostdeutschland neue Rechenzentren entstehen – so steht es im neuen Koalitionsvertrag. Was das für Deutschland bedeutet.