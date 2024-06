Rechtsextreme nutzen überwiegend Immobilien in Ostdeutschland. Nach Angaben des Innenministeriums von Sachsen-Anhalt befanden sich zuletzt 129 der bundesweit 210 rechtsextremistisch genutzten Immobilien in den ostdeutschen Ländern – das sind 61 Prozent. Grundlage sind Zahlen der Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern aus dem Jahr 2022. Die Statistik zeige, dass rechtsextremistisch genutzte Immobilien insbesondere in Mitteldeutschland überproportional häufig vertreten seien, hieß es.