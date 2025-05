Die fordert auch David Begrich, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Verein Miteinander in Magdeburg. Denn gerade unter Jugendlichen hätten rechtsextremes Gedankengut und Gewaltbereitschaft stark zugenommen: "Gucken wir doch mal in die Jugendarbeit und den Umstand, in welcher Situation – gerade nach der Coronakrise – Jugendarbeit ist. Da muss man einfach schlicht und ergreifend sagen: Da gibt es viele Entwicklungen, die einfach besorgniserregend sind, was die Frage von Strukturabbau und die Reduzierung von Geldmitteln angeht."