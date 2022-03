Vor diesem Hintergrund ist es schon ein wenig schlicht, wenn mal wieder einige wenige Stimmgewaltige in den sozialen Netzwerken den Spritpreisanstieg für einen Revolutionsgrund in Deutschland halten. Auch die Verweise auf die ach so günstigen Spritpreise in anderen Ländern sind eigentlich unpassend. Denn ein genauer Blick offenbar erstaunliches: Während wir in Deutschland mit einem Durchschnittseinkommen von rund 40.000 Euro pro Jahr aktuell unsere 2 Euro plus x für den Liter Sprit bezahlen, liegt das Einkommen in Polen im Durchschnitt bei 13.000 Euro. Zahlen die nur ein Drittel unseres Spritpreises? Nein!