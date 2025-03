Ein zentraler Aspekt der aktuellen Debatte ist die Rolle der Reservisten in der Abschreckung gegenüber möglichen Aggressoren wie aktuell Russland. Geplant ist auch kein großes "stehendes Heer“ mit hunderttausenden Soldaten unter Waffen, sondern der Aufbau einer breiten Mobilisierungsfähigkeit, also eine angemessen große Zahl an Reservisten, die für den Ernstfall bereitstehen, damit dieser nie Eintritt. Abschreckung heißt das im politischen Sprachgebrauch. Die Idee dahinter: Aggressoren wie Putin vergreifen sich nicht an Ländern, die sich wehren könnten.

Bildrechte: picture alliance / photothek.de | Kira Hofmann