Wegen der Pandemie bleiben in den Gesundheitsämter andere dringende Aufgaben liegen. Bildrechte: dpa

Der in Jena für das Gesundheitsamt zuständige Dezernent hat diese Überforderung heute konkret beschrieben. Die ordinären Aufgaben des Jenaer Gesundheitsamtes nehmen eigentlich die Arbeitstage der Mitarbeiter schon komplett in Anspruch, die Kontaktnachverfolgung werde mittlerweile schon von den positiv Getesteten übernommen.

Es gibt eben dringendere Aufgaben des Gesundheitsamtes, einige sind auch für jeden sichtbar, zum Beispiel überall dort, wo eine der vielen neuen Wasserleitungen Jenas in Betrieb geht.

Eberhard Hertzsch Dezernent für Gesundheit in Jena

Jede neue Wasserleitung muss geprüft werden, damit von ihr keine Gefahr ausgeht. Neben dem Corona-Virus gibt es noch andere bösartige Viren. Hinzu kommt, dass wir mit gigantischen Infektionswellen an den Schulen zu kämpfen haben, sodass wir im Grunde mit dem Stammpersonal nicht mehr in der Lage sind, diese Aufgaben zu bewältigen.

Das ist die Kehrseite der Medaille, die in der Herbstsonne verführerisch glänzt, denn irgendwie haben wir alle die Nase gestrichen voll von Corona und allem, was dazu gehört. Nun ist es aber so, dass die Beendigung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" keine Entscheidung des Bundesgesundheitsministers ist.