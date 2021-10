Wenn wir eines gelernt haben in der Pandemie, dann, dass jeder die Sache gern aus seiner eigenen Perspektive betrachtet. Je nach Schweregrad der persönlichen Betroffenheit werden Masken getragen, Impftermine wahrgenommen und Wissenschaftler interpretiert. Das ist im größeren Rahmen nicht anders. Kaum hatte Jens Spahn seine Überlegungen öffentlich gemacht, trat der Chor der Vielstimmigen auf. Den Anfang machte die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Das ist die bundesweite Interessenvertretung und auch der Zusammenschluss von Spitzen- und Landesverbänden der Krankenhausträger. Darunter sind beispielsweise die Landeskrankenhausgesellschaften, aber auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Deutsche Rote Kreuz oder der Bundesverband der Privatkliniken.

Ich kann den Schritt nachvollziehen und halte das auch für unproblematisch. Gerald Gaß, Hauptgeschäftsführer Deutsche Krankenhausgesellschaft

Nun ist es nicht ganz falsch, einen Interessenverband als Lobby zu bezeichnen und alleine schon die Vielfalt der Mitglieder in der Deutschen Krankenhausgesellschaft lässt vermuten, dass auch da nicht alle Mitglieder einer Meinung sind. Und der Gegenwind ließ ja auch nicht lange auf sich warten. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz Eugen Brysch nannte es "gefährlich, allein aus fragwürdigem politischen Kalkül die epidemische Lage zu beenden." Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie Christine Falk verwies auf die hohen Infektionszahlen in Deutschland und die niedrige Impfquote. Die Sprecherin der Amtsärzte Ute Teichert, die deren Bundesverband vorsteht, sieht die Gefahr, in den immer noch unterbesetzten Gesundheitsämtern wieder in eine Überforderung hineinzulaufen und Infektionsketten eben nicht mehr nachvollziehen zu können.

Das Signal, das davon ausgesendet wird, ist, dass die Pandemie vorbei ist. Aber wir sehen gerade, dass die Zahlen wieder ansteigen. Ute Teichert, Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. Interview mit dem NDR

Gesundheitsämter sind überlastet

Wegen der Pandemie bleiben in den Gesundheitsämter andere dringende Aufgaben liegen. Bildrechte: dpa

Der in Jena für das Gesundheitsamt zuständige Dezernent hat diese Überforderung heute konkret beschrieben. Die ordinären Aufgaben des Jenaer Gesundheitsamtes nehmen eigentlich die Arbeitstage der Mitarbeiter schon komplett in Anspruch, die Kontaktnachverfolgung werde mittlerweile schon von den positiv Getesteten übernommen. Es gibt eben dringendere Aufgaben des Gesundheitsamtes, einige sind auch für jeden sichtbar, zum Beispiel überall dort, wo eine der vielen neuen Wasserleitungen Jenas in Betrieb geht.

Jede neue Wasserleitung muss geprüft werden, damit von ihr keine Gefahr ausgeht. Neben dem Corona-Virus gibt es noch andere bösartige Viren. Hinzu kommt, dass wir mit gigantischen Infektionswellen an den Schulen zu kämpfen haben, sodass wir im Grunde mit dem Stammpersonal nicht mehr in der Lage sind, diese Aufgaben zu bewältigen. Eberhard Hertzsch Dezernent für Gesundheit in Jena

Neuer Bundestag könnte epidemische Lage neu bewerten

Während die Spitzen von SPD, Grüne und FDP noch über eine Koalition verhandeln, drängt sich die Frage auf: Wie steht der neugewählte Bundestag zu "epidemischen Lage"? Bildrechte: dpa

Das ist die Kehrseite der Medaille, die in der Herbstsonne verführerisch glänzt, denn irgendwie haben wir alle die Nase gestrichen voll von Corona und allem, was dazu gehört. Nun ist es aber so, dass die Beendigung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" keine Entscheidung des Bundesgesundheitsministers ist. Vielmehr obliegt es dem Bundestag, darüber abzustimmen. Zuletzt geschehen im August. Damals gingen die Meinungen im Parlament schon deutlich auseinander, letztlich wurde die Verlängerung der Regelung aber doch beschlossen. Davon ist mit den neuen Parlamentsmehrheiten nicht mehr auszugehen, darauf deuteten die Signale aus den Lagern der angehenden Ampel-Koalitionäre hin.