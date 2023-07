Arbeitsmarkt Bundesarbeitsminister Heil will bei den Jobcentern sparen

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR / Isabel Gruhle

Die Arbeitsagenturen vermitteln in Deutschland Jobs, Lehrstellen und übernehmen die Berufsberatung. Die Jobcenter hingegen betreuen hauptsächlich Menschen, die Bürgergeld – also die Grundsicherung – beziehen. Sie kümmern sich darum, dass diese Menschen wieder – oder überhaupt erstmals – in den Arbeitsmarkt finden. Im Falle von Menschen, die jünger sind als 25, sollen die Jobcenter das bald aber nicht mehr tun. Zumindest, wenn es nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) geht.