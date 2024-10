Zu den geplanten Änderungen beim Kindesunterhalt sind schon seit einiger Zeit Details bekannt. Demnach soll der mitbetreuende Elternteil in Fällen, in denen kein 50:50-Wechselmodell vereinbart ist, künftig weniger Kindesunterhalt zahlen müssen, wenn er mindestens 29 Prozent der Betreuung übernimmt. Maßstab sollen dabei Übernachtungen sein. Mit den finanziellen Erleichterungen sollen mitbetreuende Väter oder Mütter ermutigt werden, sich stärker an Pflege und Erziehung des Kindes zu beteiligen.