Flaggen statt Beleuchtung: Amnesty und CSD wollen Regenbogenfahnen an Fans verteilen. Bildrechte: imago images/NurPhoto

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International will zusammen mit dem Verein "Christopher Street Day Deutschland" Regenbogenfahnen an die Besucherinnen und Besucher des Spiels in München verteilen.



Der Deutsche Fußball-Bund kündigte an, die Verteilung der Flaggen zu unterstützen. Interimspräsident Rainer Koch erklärte, es sei nach der UEFA-Entscheidung umso wichtiger, "dass wir jetzt sehr klar machen, dass wir in Deutschland deutlich sichtbare Zeichen setzen wollen".