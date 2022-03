"Arrow 3" Planung der Raketenabwehr für Deutschland wird konkret

Im Angesicht der Angriffe Russlands auf die Ukraine, denkt die Bundesregierung darüber nach, ein Raketenabwehrsystem zu kaufen. Eines der Systeme, das infrage kommt, wird in Israel hergestellt und trägt den Namen "Arrow 3". Doch es müssen noch einige Dinge geklärt werden, bevor es in Deutschland so ein Abwehrsystem geben könnte.