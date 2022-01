Studie Kaum Ostdeutsche in Toppositionen in Bundesministerien

Die Uni Kassel kommt dabei zu dem Schluss: "Man sucht aus Ostdeutschland stammende Spitzenbeamtinnen und Spitzenbeamte in der gesamtdeutschen Verwaltungselite bis heute fast vergeblich." Unter Staatssekretären und Abteilungsleitern in Bundesministerien und im Kanzleramt habe der Anteil der Ostdeutschen bis zum Ende der dritten Amtszeit von Angela Merkel meist bei rund einem Prozent gelegen, geht aus der Studie hervor. In der ersten Amtszeit von Gerhard Schröder und in der ersten Amtszeit von Angela Merkel habe es hingegen überhaupt keine Ostdeutschen in diesen Positionen gegeben.