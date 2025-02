Die Spitzen der Union und der SPD haben sich nach der Bundestagswahl bereits am Montagabend für erste Gespräche getroffen. Was besprochen wurde, ist nicht bekannt – erste Forderungen wurden jedoch geäußert.

CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich mit SPD-Chef Lars Klingbeil und später auch mit dem noch amtierenden Kanzler Olaf Scholz getroffen. Merz sagte, er wolle eine vernünftige Übergangsphase, bis eine neue Regierung gebildet sei. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte allerdings nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei: "Ob es zu einer Regierungsbildung kommt, ob die SPD in eine Regierung eintritt, das steht nicht fest." Am Ende werde es einen Mitgliederentscheid über eine Koalition mit der Union geben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder appellierte hingegen an die SPD, einer Koalition mit der Union zuzustimmen. Söder sagte in der ARD, er sehe beide Seiten in der Pflicht, sich am Riemen zu reißen und eine neue Regierung zu bilden. Der CSU-Politiker forderte zudem gemeinsame Lösungen in der Migrations- und Wirtschaftspolitik.