Regierungserklärung zu Afghanistan Merkel kündigt Ende der Evakuierungsflüge "in einigen Tagen" an

Hauptinhalt

Der Bundestag ist heute in Berlin zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über die Lage in Afghanistan zu beraten. Kanzlerin Merkel versprach, die Evakuierungsflüge aus Kabul "so lange wie möglich" fortsetzen zu wollen, kündigte aber ein mögliches Ende der Luftbrücke "in einigen Tagen" an.