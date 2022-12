Der BKA-Chef betonte zugleich, dass das deutsche Staatssystem zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen sei. Man müsse nicht annehmen, dass eine zwei-, vielleicht kleine dreistellige Zahl in der Lage sei, "das Staatssystem in Deutschland wirklich in Frage zu stellen", sagte Münch. Dennoch sei die Gruppe gefährlich, da sie "irrationalen Überzeugungen" folge. An 50 Objekten hätten Ermittler Waffen und Munition gefunden. Konkretere Angaben machte der BKA-Chef nicht.