Die jährliche Rentenanpassung fällt dieses Jahr hoch aus – so hoch wie die Rente seit 1994 nicht mehr gestiegen ist. Das geht jedenfalls aus einem Gesetzesentwurf der Ampel-Regierung vor, der Mitte April von ihr beschlossen und am Freitag im Bundestag besprochen wurde. Der Gesetzentwurf zur Rentenanpassung wurde nun zur weiteren Bearbeitung in die Ausschüsse verwiesen.