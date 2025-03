Bildrechte: imago images/photothek

3,74 Prozent mehr Heil kündigt Rentensteigerung an

06. März 2025, 13:55 Uhr

Die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können auch dieses Jahr wieder mit einer spürbaren Erhöhung ihrer Bezüge rechnen. Zum 1. Juli 2025 sollen die Renten in Deutschland um 3,74 Prozent steigen. Das kündigte der geschäftsführende Arbeitsminister Hubertus Heil in der "Süddeutschen Zeitung" an.