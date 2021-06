Jochen Pimpertz: Nochmal zu dem Vergleich mit anderen europäischen Ländern: Die demografische Herausforderung ist in Deutschland besonders ausgeprägt, stärker als zum Beispiel in Dänemark, den Niederlanden oder Schweden, weil dort das Phänomen der geburtenstarken Jahrgänge nicht so deutlich ausgeprägt ist. Die Menschen leben hierzulande also nicht nur immer länger, es wechseln nun auch mit den besonders stark besetzten Jahrgänge mehr und mehr Menschen in den Ruhestand. Ihnen folgen aber relativ schwächer besetzte Jahrgänge ins Erwerbsleben. Das ist die Folge der dauerhaft niedrigen Geburtenziffern seit 1970. Diese Entwicklung belastet das Verhältnis zwischen den beiden Generationen der Rentenbezieher und Beitragszahler dauerhaft.

Es gibt Modellrechnungen, die versuchen das zahlenmäßige Verhältnis von Rentner und Beitragszahler zu stabilisieren. Die kommen auf deutlich höhere Zuwanderungszahlen: jährlich bis zu eine Million. Dabei ist es gar nicht die Frage, ob Deutschland das zulassen will, sondern vielmehr, ob es jedes Jahr so viele Menschen geben wird, die ihre Zukunft in Deutschland sehen. Letztlich sind das Milchmädchen-Rechnungen, weil die Entscheidungen über die Zuwanderung nicht nur in unserer Hand liegen. Wenn aber das Heil in der Zuwanderung liegen soll, muss die Gesellschaft schauen, dass der Standort für junge ausgebildete Menschen in Zukunft attraktiv ist.