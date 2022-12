Stichwort: "Rente mit 63" Nach einer Versicherungszeit von 45 Jahren können Rentenversicherte grundsätzlich früher in Rente gehen. Diese "Altersrente für besonders langjährig Versicherte" wird oft noch "Rente mit 63" genannt, weil alle vor 1953 Geborenen ohne Abschläge mit 63 Jahren in Rente gehen konnten.



Alle später Geborenen können die Möglichkeit aber erst in einem höheren Alter nutzen, weil das allgemeine Renteneintrittsalter schrittweise angehoben wird.



Ist Ihr Geburtsjahrgang 1964 oder später, können sie erst mit 65 Jahren in die "Altersrente für besonders langjährig Versicherte" gehen. Für ältere Jahrgänge gab und gibt es schrittweise Erhöhungen. Deutsche Rentenversicherung