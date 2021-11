Ein Versicherter mit 35 Jahren Grundrentenzeiten, dessen Rente z.B. wegen einer Halbtagsbeschäftigung nur 480 Euro beträgt, bekommt eine Grundrente von 420 Euro dazu. Zusammen erhält er also 900 Euro. Seine Grundrente hat einen Beitragswert von über 92.000 Euro, der ihm "geschenkt" wird. Er steht einem Versicherten gleich, der in Vollbeschäftigung mit viel höheren Beiträgen eine Rente von 900 Euro erworben hat. Beide bekommen also eine gleich hohe Rente, obwohl sie unterschiedlich hohe Beiträge eingezahlt haben.