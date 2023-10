Den höchsten Anstieg gab es demnach in den fünf ostdeutschen Flächenländern. Spitzenreiter ist Sachsen mit plus 22,8 Prozent an Beziehern von Grundsicherung im Rentenalter. Den größten Anstieg in Westdeutschland vermeldeten Niedersachsen und das Saarland mit 11,3 Prozent. Den geringsten Zuwachs verzeichnete dagegen Hamburg mit 4,3 Prozent, wie es hieß.