Ende Juli waren bundesweit erst knapp 12.200 Anträge von Betroffenen aus der Ost-West-Rentenüberleitung bei der zuständigen Stiftung eingegangen, erklärte eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums. Der Fonds richtet sich außerdem an Spätaussiedler und sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge, die Deutschland aus der früheren Sowjetunion aufnahm. Voraussetzung für die Einmalzahlung ist Bedürftigkeit, also Renten in der Nähe der Grundsicherung.