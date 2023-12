Eine Neiddebatte ist in diesem Fall jedoch unangebracht. Die hohe Bewilligungszahl ist nicht Folge einer möglichen Bevorzugung jüdischer Zuwanderer, sondern liegt im Rentenrecht begründet. In diesem Fall versteht man unter jüdischen Zuwanderern sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge. Die letzte DDR-Regierung ermöglichte jüdischen Menschen aus ehemaligen Sowjetrepubliken die Übersiedlung nach Deutschland – als Zeichen der Wiedergutmachung für die Verbrechen des Naziregimes und auch, um jüdisches Leben in Deutschland wieder zu fördern. Rund 219.000 Menschen kamen bis 2005 als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland.

Um Gelder aus dem Härtefallfonds zu bekommen, müssen jüdische Zuwanderer vor dem 1. April 2012 mindestens 40 Jahre alt gewesen sein und sie müssen heute eine Rente von unter 830 Euro beziehen. Das ist sehr oft der Fall. Denn für die Gruppe der jüdischen Zuwanderer gibt es eine rentenrechtliche Besonderheit: Anders als bei ostdeutschen Rentnern oder Spätaussiedlern (deutschstämmige Bürger aus Osteuropa, meist ehemaligen Sowjetrepubliken) bekommen jüdische Zuwanderer für ihr Berufsleben vor der Übersiedlung keine Rentenansprüche in Deutschland anerkannt. Ihre Rentenbiografie beginnt also erst mit der Übersiedlung nach Deutschland. Ab diesem Zeitpunkt konnten diese Menschen nur selten eine Rente von über 830 Euro erwirtschaften, so dass sehr viele jüdische Zuwanderer heute eine Sozialrente (Grundsicherung) erhalten.

Für den Zentralrat der Juden in Deutschland gibt es noch einen weiteren möglichen Grund für die hohe Bewilligungsquote. So schreibt Sprecher Benjamin Stern: "Die Anträge jüdischer Zuwanderer werden in den allermeisten Fällen über die jüdischen Gemeinden gestellt. Hierbei erhalten Antragsteller auch Unterstützung in ihrer Muttersprache, was den Prozess vereinfacht. Überdies sind die Angestellten der Gemeinden bei der Antragstellung geschult. Somit werden unvollständige oder wenig erfolgversprechende Anträge gar nicht erst eingereicht, was die Quote der bewilligten Anträge erhöht."