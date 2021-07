An der Finanzierung des Härtefallfonds sollen sich nicht nur die neuen, sondern alle Bundesländer beteiligen. Denn die zahlenmäßig größten Gruppen, die in den Genuss von Einmalzahlungen kommen, dürften jüdische Zuwanderer und sogenannte Spätaussiedler sein. Gerade diese Zuwanderer und Aussiedler, die bei ihrer Ankunft in Deutschland schon über 40 oder 50 Jahre alt waren, leben heute über ganz Deutschland verteilt und beziehen oft Grundsicherung. (Der Koalitionsvertrag hatte explizit festgelegt, nur für Fälle „nahe“ der Grundsicherung den Härtefallfonds einzurichten.)

Ganz anders liest sich das bei den neuen Bundesländern. Wir haben alle sechs neuen Bundesländer, einschließlich Berlin, angefragt, ob und wie sie sich an der Finanzierung des Härtefallfonds beteiligen wollen. Immerhin gibt es schon seit Monaten Gespräche zwischen Bund und Ländern in einer Arbeitsgruppe.

Das in dieser Sache für die neuen Bundesländer federführende Land Brandenburg erklärte, dass die neuen Länder sich seit vielen Jahren für die bei der Rentenüberleitung nicht berücksichtigten Gruppen einsetze, man aber keinen finanziellen Spielraum für eine Beteiligung am Härtefallfonds sehe. Konkret heißt es als Begründung: "Rentenrecht ist allerdings Bundesangelegenheit. Deshalb sehen die ostdeutschen Länder den Bund in der Pflicht, die Finanzierung des Härtefallfons sicherzustellen. Auch das haben wir gegenüber der Bundesregierung deutlich gemacht. Diese klaren Beschlüsse lassen keinen Spielraum für eine finanzielle Beteiligung an dem Härtefallfonds."