Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken appelliert an die Unternehmer, mehr ältere Menschen zu beschäftigen. Esken sagte MDR AKTUELL, wer mit 55 oder 60 Jahren seine Arbeit verliere, finde nur schwer in den regulären Arbeitsmarkt zurück. Die Arbeitgeber seien oft nicht bereit, sie wieder einzustellen: "Ich glaube, da muss sich in der Kultur etwas ändern", forderte Esken.