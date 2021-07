Ein Rentenpunkt – oder auch Entgeltpunkt genannt – so viel gibt es bei der Rente für ein Jahr Durchschnittsverdienst. Wenn es bei der aktuellen Mütterrente für ein vor 1992 geborenes Kind also 2,5 Jahre bzw. Rentenpunkte gibt, dann wird eine Frau so gestellt, als hätte sie 2,5 Jahre lang nach der Geburt des Kindes gearbeitet und dabei den Durchschnittsverdienst aller Versicherten erzielt. Ein Entgeltpunkt ist seit dem 1.7.2021 im Osten 33,47 Euro wert. Das heißt: bei 2,5 Rentenpunkten pro Kind gibt es 83,67 Euro.

Hohe Einkommenssteigerungen

Das Deutsche Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) hat schon 2018 in einer Studie festgestellt, dass die Mütterrente das Haushaltsnettoeinkommen begünstigter Rentnerhaushalte um knapp vier Prozent steigen lässt, in den Haushalten mit besonders niedrigen Einkommen sogar um sechs Prozent und am stärksten profitieren würden Rentnerinnen mit Hinterbliebenenrente (+ 6,5 Prozent) und alleinlebende Rentnerinnen, die älter als 75 Jahre sind (+ 8,5 Prozent).

Kosten der Mütterrente Während die Mütter der nach 1992 geborenen Kinder in der Regel noch berufstätig sind und ihre Rentenansprüche noch keine Kosten verursachen, ist das bei der Mütterrente anders. Hier werden die Zahlungen häufig fällig. Ca. 3,5 Milliarden Euro muss dafür die Rentenversicherung jedes Jahr aufbringen.

Marion S., Jahrgang 1956, geht dieses Jahr in Rente. Sie ist Bauingenieurin und war in der DDR in einem Baukombinat beschäftigt. Sie hat eine Tochter, die am 30.6.1987 geboren wurde. Dafür stehen ihr eigentlich 2 ½ Rentenpunkte für die Kindererziehung zu. Nach heutigem Wert (Rentenwert Ost aktuell 33,47 Euro) sind das 83,68 Euro.

Diese 2 ½ Rentenpunkte werden auf die Zeit nach der Geburt verteilt: Also ½ Punkt für die Zeit von 1.7. bis 31.12.1987, 1 Punkt auf das Jahr 1988 und 1 Punkt auf das Jahr 1989.

Marion S. blieb nach der Geburt ihrer Tochter ein halbes Jahr zu Hause und stieg anschließend wieder voll in ihren Job ein. Mit ihrem Gehalt und diversen Zuschlägen, die wegen ihrer Zugehörigkeit zur Zusatzversorgung der technischen Intelligenz vollständig für die Rente berücksichtigt werden, verdiente sie für DDR-Verhältnisse sehr gut und zwar so gut, dass sie in den Jahren 1988 und 1889 die für die heutige Rentenberechnung maximale Punktzahl von 1,8511 Rentenpunkte für das Jahr 1988 und 1,8271 Rentenpunkte für das Jahr 1989 erreicht. (Zur Erklärung: die maximal mögliche Rentenpunktzahl variiert von Jahr zu Jahr.)

Das Problem: eigentlich kämen jetzt für die Jahre 1988 und 1989 noch je ein Punkt hinzu. Da Marion S. aber die Maximalpunktzahl pro Jahr erreicht hat, erhält sie die Anrechnung der Kindererziehungszeiten nicht. Ihre Mütterrente von 83,68 Euro wird also um 2 Punkte, insgesamt also um 66,94 Euro gekürzt. Verbleiben also gerade noch 16,74 Euro.

Stichwort: Lohnfortzahlungen in der DDR im Babyjahr In der DDR war für viele Mütter das sogenannte Babyjahr üblich. 1976 eingeführt, ermöglichte es Mütter eine "Babypause" bei einer 80-prozentigen Lohnfortzahlung, anfangs für sechs, später auch für zwölf Monate. Gleichzeitig wurde der Mutter die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz garantiert.



Die Lohnfortzahlung war dabei nicht sozialversicherungspflichtig, d.h. der damals gezahlte Lohn wird nicht für die Rente wirksam, so dass für die Zeit des Babyjahres keine Verrechnung von Lohn (Lohnfortzahlung) und Ansprüchen aus Kindererziehung/ Mütterrente erfolgt.

Ungerechtigkeit 1 – der Stichtag

Einen Tag zu früh auf die Welt gekommen – und die Mutter bekommt 16,74 Euro weniger Rente. Das kann passieren, wenn eine Frau am 31.12.1991 ein Kind zur Welt brachte. Dann bekommt sie als Rente 2,5 Rentenpunkte gutgeschrieben, also nach aktuellem Rentenwert 83,67 Euro. Bei einer Geburt einen Tag später, am 1.1.1992 wären es 3 Punkte, also 100,41 und damit 16,74 Euro mehr.

"Stichtagsregelungen sind im Rentenrecht durchaus üblich und rechtlich zulässig, wie auch das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat", so Christian Lindner, Rentenberater aus Langebrück bei Dresden. "Dennoch dürfe man natürlich hinterfragen, ob es sinnvoll ist, den Wert der Kindererziehung mit zweierlei Maß zu messen."