Bildrechte: IMAGO / photothek

Florian Oest, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen, sagt dazu, ein hohes Rentenniveau erreiche man nicht mit weniger Arbeit. Man müsse in Zukunft schon mehr arbeiten – im Idealfall die, die es gesundheitlich wollten und könnten.



Kathrin Michel, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Sachsen, nennte eine gesetzliche Rente für die Menschen im Osten "wirklich existenziell". Viele hätten nur diese gesetzliche Rente. Es müsse an vielen Stellschrauben gedreht werden. Dazu gehöre eben auch, dass die Wirtschaft in den Griff bekommen werde. Je mehr Menschen man in sozialversicherungspflichtige Jobs bekomme, desto besser gehe es der Rente.