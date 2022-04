Der Arbeitsbeginn für Heiko Schmidt ist bereits sieben Uhr morgens. Dann klettert er im Arbeitsanzug Gerüste an Hausfassaden hoch, denn sein Arbeitsplatz ist ganz oben, auf dem Dach. Der 59-Jährige arbeitet seit 1977 als Dachdecker – einem körperlich anspruchsvollen Beruf. So wiegt einer der Dachziegel, die er täglich verlegen muss, im Schnitt drei Kilogramm und allein ein mittleres Dach hat 1.600 Ziegel. Die vergangenen 45 Jahre im Beruf spürt Schmidt mittlerweile deutlich, wie er erzählt: "Die Knochen sind kaputt, Knie, Kreuz. Die Beweglichkeit fehlt dann halt. Als junger Mensch kann man sich viel besser bewegen."

Die Folgen der körperlichen Belastung zeigen sich auch in den Zahlen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. Demnach leiden 23 Prozent der Beschäftigten an Hörstörungen. 30 Prozent haben Probleme mit dem Muskel- und Skelettsystem. 44 Prozent belastet die Arbeit in Zwangshaltungen. Dachdecker hören deshalb im Schnitt schon mit 61 Jahren auf. Durch die Rente mit 67 müssten sie aber noch länger durchhalten – sonst drohen Abschläge für jeden Monat, den sie eher in Rente gehen.