Staatliche Alterssicherung durch Rentenbeiträge und Prämiensparen

Die zweite Säule des schwedischen Alterssicherungssystems besteht aus der einkommensbezogenen staatlichen Altersrente und der obligatorischen Prämienrente. Die staatliche Altersrente wird im Umlageverfahren finanziert. Das heißt, die Arbeitnehmer finanzieren mit ihren Beiträgen die aktuellen Renten.

In der staatlichen Alterssicherung entfällt auf die Arbeitgeber ein Beitragsanteil von 11 Prozent und auf die Arbeitnehmer ein Beitragsanteil von 7,5 Prozent des Einkommens. Als Gesamtbeitrag sind somit 18,5 Prozent des Einkommens bis zu einer festgelegten Höchstgrenze zu zahlen. Dabei fließt ein Beitrag in Höhe von 16 Prozent des Einkommens in das Umlageverfahren und ein Beitrag von ca. 2,5 Prozent in das Kapitaldeckungsverfahren.

Zum Vergleich Bei einem Vergleich der Beitragssätze mit dem in Deutschland geltenden Wert von zurzeit 18,6 Prozent ist zu beachten, dass hiervon in Schweden ausschließlich das "Risiko" der Langlebigkeit abgedeckt ist, während die Rente in Deutschland auch den Erwerbsminderungsschutz und die Absicherung der Hinterbliebenen umfasst.

Staatlicher Aktienfonds AP7 sorgt für Furore

Die obligatorischen Beiträge zur personengebundenen und beitragsbezogenen Prämienrente in Höhe von 2,5 Prozent des Einkommens werden von Anlagefonds verwaltet, die die Versicherten selbst bestimmen. Es existieren über 800 Fonds, von denen bis zu fünf miteinander kombiniert werden können. Je nach Risikobereitschaft stehen riskantere Aktienfonds mit höheren Gebühren und entsprechend hohen Renditechancen oder sichere Rentenfonds mit geringeren Gebühren und entsprechend geringeren Renditechancen sowie vielfältige Mischformen zur Auswahl.

Für Versicherte, die keine Wahlentscheidung treffen wollen, fließen die Beiträge automatisch in den staatlichen Standardfonds AP7. Hier investieren gerade 36 Mitarbeiter ca. 60 Milliarden Euro, um die Zusatzrente für viele Schweden zu erwirtschaften – und das zu sehr niedrigen Verwaltungskosten. Böse Zungen sagen, hier werde gezockt – mit Aktien, aber: Dank der langen Laufzeit wirft der Fonds höhere Renditen ab als z.B. die Riesterrente in Deutschland. So erzielte der Standardfonds AP7 im Zeitraum von 2002 bis 2017 eine jährliche Rendite von neun Prozent.

Keine Rentengarantie

Nachteil: Die Versicherten erhalten keine Leistungszusage und können nicht mehr direkt von ihren Beiträgen auf die Rentenhöhe schließen. Sie haben die Kapitalanlagerisiken zu tragen, da die tatsächliche Rentenhöhe maßgeblich von der Kursentwicklung und den getroffenen Anlageentscheidungen abhängt. Aber selbst in der Finanzkrise erhielten die schwedischen Rentner eine Rente, für die zumindest die eingezahlten Beiträge zur Verfügung standen.

Alle zahlen ein

Die einkommensbezogene Altersrente und die Prämienrente sind Versicherungssysteme für Erwerbstätige, in denen Arbeitnehmer und Selbstständige versichert sind und in die auch mit den Beamten in Deutschland vergleichbare Beschäftigte des Staates einbezogen sind. Die staatliche Alterssicherung wird durch die über Betriebsvereinbarungen verhältnismäßig stark ausgeprägte betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge ergänzt.

90 Prozent der Beschäftigten bekommen eine Betriebsrente

Auch die betriebliche Altersversorgung setzt stark auf Aktien. Dafür stehen vier große kollektive Rentenpläne und weitere kleine zur Verfügung. Alles in allem bekommen 90 Prozent der schwedischen Beschäftigten eine Betriebsrente. Sie ist quasi obligatorisch und zwischen den Tarifpartnern verbindlich vereinbart. Die Unternehmen führen 4,5 Prozent des Einkommens bis zur Beitragsbemessungsgrenze in die betrieblichen Sparpläne ab. Die Arbeitnehmer können einzahlen, müssen es aber nicht.

Den Pensionären, wie Rentner in Österreich genannt werden, geht es meist gut. Sie gelten weniger von Armut bedroht als deutsche Rentner. Bildrechte: imago images/Frank Sorge

Wie in Deutschland, nur viel besser – so könnte man das österreichische Rentensystem umschreiben. Es funktioniert ebenfalls per Umlagesystem. Die Beitragssätze liegen etwa vier Prozentpunkte über den deutschen. Die Renten werden aus Beiträgen und staatlichen Zuschüssen aus Steuermitteln bezahlt.

Wegen geringerer Beiträge zur Krankenversicherung und dem Fehlen einer Pflegeversicherung sind die Sozialversicherungsbeiträge in Österreich insgesamt sogar niedriger als in Deutschland.

Beamte und Selbstständige zahlen ein

Österreich ist das gelungen, was in Deutschland (angeblich) unmöglich ist: nämlich Selbstständige und Beamte sukzessive in die Rentenversicherung einzubeziehen. Der Beitragssatz liegt seit 1988 unverändert bei 22,8 Prozent, wobei die Arbeitgeber für 12,55 Prozent aufkommen, die Arbeitnehmer für 10,25 Prozent. Diese breite Finanzierungsbasis macht offenbar die vergleichsweise hohen Leistungen möglich.

Die durchschnittliche Jahresbruttorente liegt in Österreich bei 26.577 Euro – also 2.214,73 Euro, die in 14 Teilbeträgen ausgezahlt werden, denn in Österreich gibt es ein 100-prozentiges Urlaubs- und ein 100-prozentiges Weihnachtsgeld für Rentner. In Deutschland kommt der Standard-Rentner nach 45 Beitragsjahren nur auf 17.026 Euro, also 1.418,80 Euro, rund 800 Euro im Monat weniger.

Das Rentenniveau (nach 45 Beitragsjahren) liegt in Österreich bei 80 Prozent, in Deutschland bei 48,2 Prozent – wobei in Deutschland oft private Riesterrenten und Betriebsrenten dazu kommen, was es beides in Österreich kaum gibt. Die Renten werden jährlich nach der Inflationsrate angepasst.

Gute Renten auch für Geringverdiener

Da die Dauer der Einzahlung hoch bewertet wird, erhalten auch Geringverdiener, die über viele Jahre arbeiten, eine ordentliche Rente. Nach 30 Beitragsjahren gibt es eine Grundrente von 1.114 Euro. In Deutschland liegt die Grundrente bei etwa 880 Euro nach 33 Beitragsjahren.

Früher Rentenbeginn für Frauen

In Österreich ist keine Rente mit 67 geplant. Noch immer liegt das Regelpensionsalter für Männer bei 65 Jahren und für Frauen bei 60 Jahren. Für ab Juni 1968 geborene Frauen wird das Eintrittsalter stufenweise auf 65 angehoben. Mit Abschlägen können Männer bereits mit 62 in Pension, wenn sie mindestens 40 Beitragsjahre vorweisen.