Altersvorsorge Was kosten uns die Beamtenpensionen?

Das Prinzip der Beamtenversorgung ist klar. Der Beamte stellt sich und seine Arbeitskraft voll in den Dienst von Vater Staat – und dieser sorgt für ihn, auch im Alter. Anders als gesetzlich rentenversicherte Arbeitnehmer müssen Beamte keine Beiträge für ihre Altersversorgung zahlen. Sie bekommen ohne eigene Beitragsleistung eine Pension, bezahlt vom Steuerzahler.

Während die gesetzliche Rente nach den Arbeitseinkommen des gesamten Erwerbslebens berechnet wird, erhält der Beamte sein Ruhegehalt auf Grundlage des letzten Gehaltes, das am Ende des Berufslebens in der Regel am höchsten ist.