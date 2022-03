Mit dieser Hochrechnung dürfte sich die Kritik an der Grundrente weiter verstärken. Das Lieblingsprojekt des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil, das die Minirenten langjährig Versicherten mit geringen Einkommen aufstocken und so höhere Bezüge ermöglichen sollte, kam nur schleppend in Gang. "Grundsätzlich begrüßt der Bundesverband der Rentenberater die neue Grundrente", so Experte Irion, nur: "Sie ist dilettantisch gemacht."