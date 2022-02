Das würde auch Kerstin Ehrenberg gern machen und sucht gerade nach einer passenden Lösung für ihr kleines Unternehmen. Sie leitet den EVL Truck & Trailer Service in Landsberg in Sachsen-Anhalt. Dort warten und reparieren 17 Mitarbeiter große Laster und Auflieger. In ein paar Monaten steht der Ruhestand eines Meisters an, der sich in einem Großteil seiner Arbeitszeit um die Büroarbeiten der kleinen Firma kümmert. "Wenn dieser Meister in Rente geht, müsste ich in seine Sachen Mitarbeiter einarbeiten, die jetzt LKW reparieren. Die fehlen dann in der Werkstatt und das ist eine Kette ohne Ende", sagt Kerstin Ehrenberg. Ihre Firma bilde zwar Nachwuchs aus. Der werde aber häufig von den "Großen" wie DHL oder Porsche abgeworben.