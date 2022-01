Trotz Vollzeitbeschäftigung Jedem Dritten droht Rente unter 1.300 Euro

Jedem dritten Beschäftigten in Deutschland droht derzeit nach 45 Berufsjahren in Vollzeit eine Bruttorente von unter 1.300 Euro im Monat. Nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung bedeutet das netto etwa 1.160 Euro an Altersbezügen.