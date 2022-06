Dietmar Polster: Es sieht nicht gut aus. Zunächst schien es ja so, als sei der Härtefallfonds auf der Zielgeraden. Die letzte Bundesregierung hatte kurz vor den Wahlen noch eine Milliarde Euro als sogenannten Haushaltstitel für den Härtefallfonds in den neuen Haushalt eingestellt – aber nur unter der Bedingung, dass die Bundesländer ebenfalls eine Milliarde bereitstellen. Damit hätte man zwei Milliarden zur Verfügung. Die Bundesländer werden sich aber nicht einig bzw. sie sind nicht gewillt, diese Summe aufzubringen. Inzwischen gibt es eine neue Regierung und einen neuen Haushalt bzw. einen Nachtragshaushalt, und jetzt ist nur noch von insgesamt einer Milliarde Euro die Rede. Aber auch die nur, wenn die Bundesländer sich zu 50 Prozent beteiligen – das heißt 500 Millionen der Bund, und 500 Millionen die Länder. Aber auch das wollen die Länder nicht mittragen. Und jetzt höre ich – alles noch inoffiziell – dass die Bundesregierung den Härtefallfonds womöglich durchwinken will, indem sie nur ihren Anteil von 50 Prozent tragen will. Das hieße, der Härtefallfonds würde gerade einmal 500 Millionen Euro umfassen – für alle Betroffenen. Das ist ein Witz! Das werden wir nicht akzeptieren!

Dietmar Polster: Zunächst scheint es so, als ob das Problem bei den Ländern liegt, weil sie sich ja nicht am Fonds beteiligen wollen, zumindest nicht alle. Man muss dazu wissen, dass vom Härtefallfonds nicht nur Ostrentner profitieren sollen, sondern auch Spätaussiedler, in der Regel also Russlanddeutsche und sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge – das sind jüdische Menschen, die nach der Wende zumeist aus der Sowjetunion kamen und von Deutschland aufgenommen wurden. Hier haben einige Altbundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachen signalisiert, sich wegen dieser Personengruppen am Fonds zu beteiligen. Aber die meisten Fälle, insbesondere die, die Ostdeutsche betreffen, sind Sache des Bundes. Nehmen wir die vielen in der DDR-geschiedenen Frauen oder die Reichsbahner, hier liegt die Verantwortung allein beim Bund. Aber hier ist der politische Wille nicht vorhanden. Die Berufs-und Personengruppen unterliegen nicht der "Härte", sondern es geht um Gerechtigkeit in Bezug auf die immer noch bestehende Rentenlücke seit 1991.