Ostdeutschland Ist die Rentenangleichung eine versteckte Rentenkürzung?

Um das Rentenniveau im Osten an den Westen anzugleichen, hat die Rentenkasse bislang die Löhne in Ostdeutschland höher bewertet – übrigens nicht nur bei den niedrigen Einkommen, sondern generell. Diese Hochwertung fällt jetzt also weg. Was aber bestehen bleibe, seien die Lohnunterschiede, sagt Pellmann.