Die Renten steigen in diesem Jahr in Ostdeutschland nur minimal um 0,72 Prozent. Im Westen fällt die sonst im Sommer übliche Erhöhung ganz aus. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärte, damit wirke sich die Corona-Krise nun auch auf die Rentenanpassung aus. Zum letzten Mal fiel eine Rentenerhöhung 2010 aus - im Jahr nach der Finanzkrise. Seitdem waren die Altersbezüge jedes Jahr gestiegen. Im vergangenen Jahr konnten sich Rentnerinnen und Rentner noch einmal über ein kräftiges Plus von 4,2 Prozent im Osten und 3,45 Prozent im Westen freuen.