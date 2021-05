2.556 Euro und 46 Cent soll es als Einmalzahlung aus dem Härtefallfonds geben, sofern man anspruchsberechtigt ist. Was sagen Sie zu dieser Zahl?

Dietmar Polster: Es ist ein Armutszeugnis für die Bundesregierung. Wenn man diese Zahl herunterrechnet auf 25 Arbeitsjahre, dann bedeutet diese Summe umgerechnet 8,52 Euro im Monat. Man möchte das eigentlich gar nicht kommentieren.

Der Betrag von 2556,46 Euro ist ja nun ziemlich konkret und wurde gegenüber dem Zentralrat der Juden vom BMAS kommuniziert. Das Ministerium will diese Zahl nicht kommentieren. Dass dies aber so kommuniziert wurde, hat der Zentralrat uns gegenüber noch einmal bestätigt. Welcher Betrag wurde denn Ihnen gegenüber kommuniziert – also dem Runden Tisch der Berufs- und Personengruppen?

Dietmar Polster: Diese Zahl von 2.556,46 Euro als Abfindung war uns bisher unbekannt. Wir haben lange mit dem zuständigen Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Dr. Rolf Schmachtenberg, am Runden Tisch diskutiert, was denn die Koppelung des Härtefallfonds an die Grundsicherung bedeute. In einen Gespräch im August 2020 in Berlin sagte er auf Nachfrage, dass es 150 bis 200 Euro mehr sein könnten. Wenn also die Grundsicherung im Osten bei ca. 810 Euro netto liegt und man 150 bis 200 Euro über diesem Betrag liegen kann, um noch vom Härtefallfonds zu profitieren, dann darf ein Betroffener also ca. 1.000 Euro netto im Monat haben. Das ist viel mehr, als aktuell kommuniziert wird. Aber es geht ja um die Höhe der Abfindungszahlung, also der Einmalzahlung. Und da haben wir im Durchschnitt 20.000 Euro gefordert. Da hieß es seitens des BMAS, das sei nicht umsetzbar. Eine konkrete Zahl hat das Ministerium uns gegenüber aber nie genannt. Wir haben aber auch gesagt, die Summe ist noch verhandelbar, aber ein fünfstelliger Betrag sollte es schon sein - also mindestens 10.000 Euro. Das deckt sich übrigens mit der Summe, die auch der Zentralrat der Juden in Deutschland für die Gruppe der jüdischen Kontingentflüchtlinge fordert.

Halten Sie es für möglich, dass andere Gruppen andere Summen bekommen?

Dietmar Polster: Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass es einen einmaligen Abfindungsbetrag gibt, der für alle Betroffenen gleichermaßen gilt. Auch der aktuelle Entwurf der Bundesregierung dokumentiert ja nur eine Zahl, auch wenn diese dort noch nicht konkret beziffert ist. Ich freue mich aber, dass auch der Zentralrat der Juden in Deutschland sagt, 10.000 Euro sollten es mindestens sein und damit auch unsere Position vertritt.

Dietmar Polster si Sprecher des Runden Tisches der Berufs- und Personengruppen der ehemaligen DDR. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nun steht ja von Anfang an im Koalitionsvertrag, dass es eine Härtefallregelung nur im Rahmen der Grundsicherung gibt, also für Betroffene, die wirklich eine sehr geringe Rente beziehen und dabei oft noch Zuschüsse vom Amt bekommen – also eben die Grundsicherung. Die meisten Rentner, die der Runde Tisch vertritt, sind aber von Altersarmut nicht betroffen. Warum sind Sie denn trotzdem ins Rennen gegangen, um für alle eine Regelung zu erstreiten?