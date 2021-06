Auch Selbständige, Unternehmer oder Freiberufler, wie Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte oder Architekten konnten in der DDR nicht in andere Versorgungssysteme "flüchten", so wie das heute für diese meist gutverdienenden Berufsgruppen möglich ist, die in berufsständischen Versorgungswerken für ihr Alter ansparen können. All diese Berufsgruppen – die auch in der DDR nicht zu den Geringverdienern gehörten – waren in der DDR rentenpflichtversichert und beziehen heute relativ gute Renten. Sie heben also den Ost-Durchschnitt an. Im Westen dagegen sind diese Berufsgruppen gar nicht in der Rentenstatistik enthalten, weil sie ja eben nicht zum gesetzlichen Rentensystem gehören.