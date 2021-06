Interessant ist in diesem Kapitel V noch folgendes: In Beispielrechnungen zeigen die Experten, dass trotz eines höheren Renteneintrittsalter das Rentenniveau weiter absinken wird, unter die heutige Marke von 48 Prozent des durchschnittlichen Bruttoverdienstes. Offenbar um das schönzurechnen, fordern sie eine neue Definition der Standardrente, welche künftig anstatt mit 45 Versicherungsjahren mit 47 berechnet wird, "damit das erreichte Sicherungsniveau nicht kleiner dargestellt wird, als es tatsächlich ist."

Kritik von Frank Frenzel Dazu muss man wissen, dass die Standardrente auf der Basis von 45 Beitragsjahren mit einem Durchschnittsverdienst berechnet wird. Ein fiktiver Wert, bekannt auch als sogenannter Eckrentner. Nur: Diesen Eck-oder Standardrentner gibt es praktisch nicht. Er ist eine Art Phantom. Weil Schul- und Studienzeiten nicht mehr wie früher bei der Rente angerechnet werden, ist es für viele praktisch unmöglich, auf 45 Versicherungsjahre zu kommen. Und auf 47 Jahre erst recht nicht.

Im Kapitel VI wird es dann kompliziert – aber auch sehr interessant. Offenbar wollen die Experten mit einem Statistiktrick die Rente künftig besser aussehen lassen, als sie ist. So erklären sie, dass das Sicherungsniveau der Rente gar nicht entscheidend sei, sondern die Kaufkraft der Rente. Sie empfehlen deshalb als weitere Kennzahl der Rentenversicherung den Begriff "Kaufkraft der Rente". Denn selbst wenn das Sicherungsniveau der Rente sinkt, würde ja die Kaufkraft steigen.

Dazu muss man wissen, dass das Sicherungs- oder auch Rentenniveau aktuell etwa 48 Prozent beträgt. Und zwar bezogen auf den Durchschnitt der im Arbeitsleben erzielten Verdienste. Schon gar nicht beträgt die Rente 48 Prozent des letzten Bruttolohnes, der am Ende eines Berufslebens oft höher ist als am Anfang. Bei Beamten ist das übrigens anders: Sie bekommen – bei entsprechend langer Berufszugehörigkeit – bis zu 71,75 Prozent vom letzten Bruttolohn als Pension und müssen dafür nicht mal Beiträge zählen.

Wenn also das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente sinkt, hat das schon Auswirkungen auf die künftigen Rentner. Das sehen sogar die Macher der Studie selbst und schreiben: "Allerdings hängt das Zufriedenheitsniveau vieler Menschen nicht nur vom eigenen Einkommen, sondern auch von der Relation dieses Einkommens zu dem Anderer ab. Wenn sich also Menschen, die Rente beziehen, am Einkommen der arbeitenden Menschen orientieren, so werden sich viele abgehängt fühlen, obwohl die Kaufkraft ihrer Rente steigen mag".

Modell 1: Renten sollen von Lohnentwicklung abgekoppelt werden

Dann greifen die Experten vollends in die Trickkiste. Sie empfehlen die Zugangsrente (also die Rente eines Neurentners) zunächst auf dem Niveau der aktuellen Haltelinie (nämlich 48 Prozent) zu berechnen und diese dann von der weiteren Entwicklung der Löhne abzukoppeln. Die Renten werden dann nur noch mit der allgemeinen Inflationsrate erhöht und nicht mehr wie bisher parallel zur Lohnentwicklung der Erwerbstätigen. Das eingesparte Geld soll für die Finanzierung der Zugangsrenten der nachrückende Neurentner – eben auf dem Anfangsniveau von 48% – verwenden.

Das klingt verdächtig nach Schneeballsystem. Die Experten schreiben dazu: "Der Beitrag der älteren Generation zur nachhaltigen Finanzierung der Rentenversicherung besteht also im Verzicht auf ein stärkeres Rentenwachstum während der Rentenbezugszeit." Zur Klarstellung: mit "älterer Generation" sind in diesem Fall jene Menschen gemeint, die in ferner Zukunft bis 67 oder 68 Jahre arbeiten sollen. Eine Beispielrechnung zeigt dann sogar, was das konkret bedeutet: Eine heute 53-jährige Person geht im Jahr 2035 mit 67 in Rente, bei einem Sicherungsniveau von 48 Prozent. Danach sinkt das Verhältnis der monatlichen Rente zu den Löhnen – im Alter von 85 Jahren läge das Sicherungsniveau dann nur noch bei 38 Prozent.

Kritik von Frank Frenzel: Stichwort Altersarmut Wenn im hohem Alter das Sicherungsniveau sinkt, können Rentner in finanzielle Nöte kommen. Die Löhne steigen schneller als die Renten und die Rentner werden im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung ärmer.



Die Experten geben sogar zu, dass besonders langlebige Menschen nach diesem Modell Gefahr laufen, im hohen Alter an die Armutsgefährdungsgrenze zu kommen, wenn sie weniger als die Standardrente bekommen.

Modell 2: Das Sockelschutzmodell

Der wissenschaftliche Beirat präsentiert jedoch noch ein weiteres Modell der Rentenkürzung, wohlgemerkt für jene, die erst in ferner Zukunft in Rente gehen. Es hat den wohlklingenden Namen "Sockelschutzmodell".

Die Experten schlagen vor, nur für eine begrenzte Anzahl von Rentenpunkten nach den heutigen Gesetzen zu berechnen, also nicht zu kürzen. Das wäre der "Sockel". Darüberhinausgehende Rentenansprüche bekommen jedoch einen "Dämpfungsfaktor". Sie sind also weniger wert. „Dies führt zu einer relativen Aufwertung geringer gegenüber höheren Renten und wirkt sich somit direkt in einer Verringerung der Armutsgefährdung aus.“, so der Beirat.