Altersarmut Immer mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte dem Redaktionsnetzwerk, Millionen Rentner litten unter der derzeitigen Preisexplosion. "Die Altersarmut jagt von Rekord zu Rekord. Zwölf Prozent mehr seit der Bundestagswahl – die Inflation kommt im Sozialamt an." Bartsch forderte eine konsequente "Anti-Inflationspolitik", etwa durch verschärfte Preisbremsen und staatliche Preiskontrollen bei Lebensmitteln und Energie. Zudem forderte er einen Rentengipfel im Kanzleramt. Es sei höchste Zeit für eine große Rentenreform in Deutschland. Die Rente müsse den Lebensstandard sichern und vor Armut schützen, so der Linken-Politiker.