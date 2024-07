In Westdeutschland einschließlich Berlin rutschten nach der Erhöhung 91.000 Rentner wieder in die Besteuerung. Zuvor waren 197.000 aufgrund des gestiegenen Grundfreibetrags aus der Besteuerung herausgefallen. In Ostdeutschland müssen zusätzlich 23.000 Rentner Einkommensteuern zahlen. Zuvor waren hier 47.000 aus der Besteuerung rausgefallen.