Das Personalproblem bei der Bundeswehr sollte nach Meinung von Bundesfinanzminister Christian Lindner durch eine gestärkte Reserve gelöst werden. Der FDP-Chef sagte, es sollte möglich sein, dass sich Bürger parallel zum zivilen Beruf verpflichten, über einen längeren Zeitraum hinweg der Bundeswehr regelmäßig zur Verfügung zu stehen. Dies sei auch der Weg, um ansonsten schwer zu gewinnende Experten in Bereichen wie der Cyber-Abwehr einzubinden. Zudem forderte Lindner, dass eine gestärkte Reserve durch "Qualifikationserwerb" so attraktiv sein müsse, dass auch Arbeitgeber ein entsprechendes Engagement unterstützen würden.

Eine allgemeine Dienstpflicht sieht Lindner hingegen kritisch. Die volkswirtschaftlichen Kosten wären in Zeiten des Arbeitskräftemangels in einer alternden Gesellschaft hoch. Auch die Musterung ganzer Jahrgänge, die dann aber gar nicht eingezogen werden, überzeuge ihn nicht.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius lässt derzeit Modelle einer Wehrpflicht prüfen. Dabei hat der SPD-Politiker auch die Praxis in skandinavischen Ländern in den Blick genommen. So werden etwa in Schweden ganze Jahrgänge registriert und angeschrieben. Dann wird eine erste Auswahl für den Dienst untersucht und getestet, also gemustert. Aus dieser Gruppe leistet dann nur ein Teil Dienst im Militär.