Seit Monaten gibt es Streit um die Neuregelung der zulässigen Anzahl von Blaulichtern an Rettungswagen. Zuvor durften es beliebig viele sein. Doch seit der Änderung des Paragrafen 52 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), die am 25. Juni 2021 in Kraft getreten ist, gibt es eine Obergrenze. Jeweils ein Paar hinten und vorne sind noch erlaubt an "zusätzlichen blauen richtungsgebundenen Warnleuchten mit der höchsten zulässigen Lichtstärke", erklärt das Bundesverkehrsministerium (BMDV). Damit sei der "Verunsicherung anderer Verkehrsteilnehmer durch etwaige Blendungsgefahren" Rechnung getragen worden. Die Neuregelung wurde erlassen für alle Einsatzkräfte, die ab dem 3. Juli 2021 zugelassen wurden. Alle "älteren Modelle" haben Bestandsschutz und müssen auch nicht umgebaut werden.

Die Neuregelung sorgte schnell für Protest. Rettungskräfte kritisieren seither immer wieder, durch die Begrenzung der Blaulichter selber Gefahr zu laufen, leichter im Straßenverkehr übersehen zu werden. Das Unfallrisiko bei Einsatzfahrten ist bereits so deutlich größer als bei normalen Fahrten: 17 Mal höher für Sachschäden, acht Mal höher für Unfälle mit Schwerverletzten und vier Mal höher für Unfälle mit Todesfolgen. Besonders tückisch sind schwer einsehbare Verkehrslagen. Unfälle bei Einsatzfahrten ereignen sich zu 44 Prozent an Kreuzungen, zu 20 Prozent auf gerader Strecke, zu 15 Prozent in Kurven und zu elf Prozent an Einmündungen. Weitere zehn Prozent passieren an Ausfahrten und Steigungen.