Der Handelsriese REWE beendet wegen des FIFA-Verbots der "One-Love"-Armbinde bei der Fußball-WM in Katar ab sofort die Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund. Wie das Kölner Unternehmen mitteilte, will man sich in aller Deutlichkeit von der Entscheidung und den Äußerungen von FIFA-Präsident Gianni Infantino distanzieren. Deshalb werde man auf die Werberechte aus dem bestehenden Vertrag mit dem DFB insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft verzichten.