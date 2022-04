Nun werden sich die Gemüter wahrscheinlich etwas beruhigen. Immerhin werden der Ukraine nun Flugabwehr-Panzer vom Typ Gepard zur Verfügung gestellt . Außerdem findet sich für die Bundestagsdebatte am Donnerstag zur Unterstützung der Ukraine nun auch nicht nur im Antrag der Unionsfraktion – sondern auch in dem der Ampelkoalition – der Begriff "schwere Waffen".

Man reibt sich da schon die Augen, wer jetzt plötzlich vom friedliebenden Paulus zum ehrgeizigen kriegsfreudigen Saulus wird. Ob Anton Hofreiter schon mal in einem Panzer gesessen hat? Noch vor zwei Monaten war er gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Nun kämpft er an vorderster Front für die Lieferung von Panzern und Haubitzen. Vielleicht führt er auch nur einen Privatkrieg gegen Scholz und Habeck, weil er nicht Minister geworden ist.

Bildrechte: dpa

Dann ist da die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Im März sah sie die Bundeswehr noch nicht gerüstet für den Verteidigungsfall, in den letzten Jahren beklagte sie immer wieder den eklatanten Mangel an einsatzfähigen Schiffen, Hubschraubern, Flugzeugen und Fahrzeugen. Aber nun soll in die Ukraine plötzlich alles geliefert werden, was in den Kasernen noch einsatzfähig ist, auch wenn es nicht viel ist. Die eigene Landesverteidigung ist gegenüber diesem Kriegsfall plötzlich nur noch zweitrangig.