Kritische Infrastruktur Risikoforscher fordert offeneren Umgang mit Gefahren durch Anschläge

Das ist ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Frage der sogenannten Verwundbarkeit oder Anfälligkeit der Bevölkerung. Zwar habe ich zuvor betont, dass wir uns in einer überwiegend sicheren Infrastruktur aufhalten und diese auch nutzen. Aber was wir weniger auf dem Schirm haben, das sind eben doch Ausfälle. Sowohl die alltäglichen, durch Baggerarbeiten, Wartungsarbeiten, Updates, aber auch gerade die extremeren Ereignisse, die uns dann vorführen – ob Sabotageakte oder Cyberangriffe auf Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser oder aber auch Hochwasser, dass die Menschen sehr stark in der Fläche betroffen sein können und dann die besonders anfälligen, verwundbaren Gruppen ganz besonders.

Wenn wir vorher abschätzen wollen, was passieren kann, reden wir einerseits von Gefahren, also, was es zum Beispiel für Angriffsmöglichkeiten gibt. Was ist uns bekannt an Sabotagegruppen, aber auch an Unfallszenarien? Und was gibt es an sogenannten Naturgefahren wie Hochwasser, Waldbränden und so weiter? Naturgefahren wie Hochwasser betreffen nahezu alles und auch relativ zufällig, während man Angriffe seit vielen Jahren verzeichnet; gerade Cyberangriffe nehmen immer stärker zu.