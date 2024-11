Robert Habeck wird die Grünen als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf führen. Bei dem Parteitag in Wiesbaden stimmten am Sonntag 96,5 Prozent der Delegierten für einen entsprechenden Antrag. "Robert Habeck hat das Zeug zu einem guten Bundeskanzler", heißt es darin. Gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock soll er ein "Spitzenduo" bis zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar bilden.