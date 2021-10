Die Bundesregierung hat acht deutsche Frauen aus Syrien zurückgeholt, die sich vor Jahren mutmaßlich der Terrormiliz IS angeschlossen haben sollen. Die Frauen landeten in der Nacht zum Donnerstag zusammen mit insgesamt 23 Kindern auf dem Flughafen Frankfurt am Main. Sie sollen zuletzt mit ihren Kindern in einem Gefangenenlager im Nordosten Syriens gelebt haben, das unter kurdischer Verwaltung steht.