Marine-Chef tritt wegen Aussagen zu Ukrainekonflikt zurück

Der deutsche Marine-Chef Kay-Achim Schönbach räumt nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt seinen Posten. "Ich habe soeben die Frau Bundesministerin der Verteidigung gebeten, mich von meinen Aufgaben und Pflichten als Inspekteur der Marine mit sofortiger Wirkung zu entbinden," gab der Vizeadmiral am Samstagabend in einer Mitteilung bekannt.

Schönbach hatte sich am Freitag bei einem Besuch in Indien den von westlichen Staaten befürchteten Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine als "Nonsens" bezeichnet. Was Russlands Präsident Wladimir Putin wirklich wolle, sei "Respekt auf Augenhöhe", sagte der Vizeadmiral. "Es ist leicht, ihm den Respekt zu geben, den er will - und den er wahrscheinlich auch verdient."