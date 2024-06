Eigentlich hatten sich die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP in ihren Koalitionsverhandlungen vorgenommen, Rüstungsexporte einzudämmen und ein entsprechendes Kontrollgesetz auf den Weg zu bringen. Mit dem Ukraine-Krieg kam jedoch die Kehrtwende in der Rüstungspolitik. Das selbst auferlegte Verbot von Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete wurde Ende Februar 2022 einkassiert.